Verbom est finaliste au Gala Les Mérites STIQ

(Valcourt) L'entreprise familiale Verbom de Valcourt est nommée finaliste 2017 au Gala Les Mérites STIQ (Sous-traitance industrielle Québec) dans la catégorie « Innovation-R et D Ingénierie », qui évalue les processus d'ingénierie et de développement de produits ainsi que les pratiques de gestion de projets.

Verbnom se trouve parmi huit entreprises retenues dans quatre catégories pour sa pratique d'affaires exemplaire et innovante. Verbom s'est démarquée parmi 100 autres compagnies lors de sa participation à Podium, un programme d'amélioration conçu pour les PME manufacturières québécoises ayant un projet de création d'emploi.

C'est grâce à sa performance lors de ce programme que la société valcourtoise fait partie des nommés au Gala Les Mérites STIQ. « Il est primordial de souligner les accomplissements de ces manufacturiers qui ne cessent de se réinventer et sont l'une des locomotives de notre économie », explique Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ. Par l'entremise de Verbom Recherche et Développement, le département d'ingénierie de la compagnie dirige des avenues de croissance comme la recherche appliquée dans le domaine du thermoformage de l'aluminium ainsi qu'avec des alliages de type super plastique, le développement de produits spécifiques pour certains clients, et les méthodes d'assemblage des composantes de métal en feuille.

Dans sa vision d'affaire, l'entreprise désire être choisie pour l'expertise et le dynamisme de son équipe qui fournit des solutions innovantes dans le secteur du transport.

Notons que Verbom vient tout juste de recevoir une aide financière de 1,2 M$ de Développement économique Canada pour l'aider dans son projet de 12 M$ qui consiste en une ligne de formage et de technologies à chaud.

Quant à la STIQ, il s'agit d'une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission l'amélioration de la compétitivité des chaînes d'approvisionnement manufacturières. Hydro-Québec, Développement économique Canada et Pratt & Whitney Canada ne sont que quelques-uns de ses clients et partenaires.

Le Gala Les Mérites STIQ 2017 a lieu tous les deux ans et réunit plus de 150 représentants du milieu des affaires au Québec. L'humoriste Stéphane Bellavance animera la soirée du Gala 2017 le 30 mars prochain au prestigieux Windsor de Montréal.