Agendrix veut garder la cadence

(Sherbrooke) L'entreprise Agendrix, conceptrice d'un logiciel de type SaaS destiné à la gestion des horaires et des feuilles de temps, connaît une croissance fulgurante depuis la dernière année et vise à garder la cadence grâce à une nouvelle stratégie d'expansion. De nouvelles offensives de commercialisation seront bientôt lancées, appuyées par des investissements de près de 1 M$.

Depuis le lancement de la deuxième version de son logiciel à l'automne 2015, Agendrix a fait d'importantes percées dans le marché québécois. L'entreprise sherbrookoise compte déjà sur sa liste de clients l'ensemble des boutiques Chocolats Favoris, ainsi que des franchisés de grandes bannières telles que Rona, Subway, Métro, Bâton Rouge et Jean Coutu. L'entreprise est également présente ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Europe, principalement en France et en Angleterre.

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le total des ventes de ce mois-ci est quinze fois plus élevé qu'il y a à peine un an. Notre objectif est de conserver notre vitesse de croisière et d'accroître nos revenus de 10 à 25 % chaque mois, tout en continuant d'offrir une solution complète de gestion des horaires, de pointage et de feuilles de temps en ligne à un prix très abordable pour les petites et moyennes entreprises », explique André Gauthier, président d'Agendrix.

À court terme, les prochains efforts de l'entreprise seront consacrés à dominer le marché québécois et accroître sa présence à l'international. À cet effet, Agendrix s'est dotée de deux nouveaux experts en développement des affaires qui auront notamment comme mandat d'accroître la présence de l'entreprise dans les pharmacies, commerces de détail et entreprises de services afin de poursuivre sa croissance. L'embauche de nouveaux développeurs et d'autres ressources aux ventes est aussi prévue à moyen terme.

Dans la réalisation de ce projet de croissance, Agendrix a pu compter sur l'appui de plusieurs investisseurs privés, dont les cofondateurs de l'entreprise ainsi que les nouveaux experts au développement des affaires, démontrant l'engagement et la confiance qui règnent au sein de l'équipe. Elle a également pu bénéficier de l'accompagnement et du soutien financier de l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET), d'ACET Capital et de Sherbrooke Innopole, via le fonds de précommercialisation.

« L'ACET est fier et agréablement surpris de la vitesse à laquelle Agendrix a progressé depuis son acceptation au sein de notre organisation. Nous croyons au potentiel commercial de leur technologie et nous avons confiance que l'équipe de direction en place avec l'appui de son équipe technologique saura faire d'Agendrix un fleuron qui simplifiera grandement la vie de milliers d'entreprises à travers le monde », soutient Roger Noël, président d'ACET Capital.

Simplifier les horaires

Encore beaucoup de gestionnaires utilisent le classique chiffrier Excel pour gérer les horaires de leurs employés, ce qui peut devenir un véritable casse-tête compte tenu des demandes et contraintes des employés qui arrivent verbalement, par textos, courriels ou notes de papier.

« Agendrix a créé une solution technologique de gestion des horaires de travail à la fois simple, complète et accessible. Son produit est en constante évolution et mis à jour en fonction des besoins de sa clientèle. Ils ont une équipe forte, un produit qui se démarque, et je n'ai aucun doute qu'ils atteindront rapidement leur objectif de devenir une référence dans leur domaine », explique Marc-Henri Faure, directeur, services aux entreprises - Technologies de l'information et des communications chez Sherbrooke Innopole.

Disponible sur le Web et accessible sur mobile, l'application Agendrix vise à moderniser les méthodes utilisées par les petites et moyennes entreprises dans leur planification des horaires et dans leur gestion du temps et de la présence de leur personnel.