Addison s'installera dans Rock Forest au printemps

Il s'agira de la septième succursale du commerce de détail qui se spécialise dans la vente de pièces électroniques, informatiques et d'équipements audio vidéo.

À une ère où le commerce en ligne a grugé d'énormes parts de marché dans ces secteurs, le propriétaire du Addison de Sherbrooke se dit sûr d'attirer les Sherbrookois avec les quelque 15 000 produits « à prix d'internet » que contiendra l'édifice de 1486 mètres carrés (16 000 pieds carrés).

« Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas le concept du magasin, mais une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, mentionne Guy Turpin. Il y a tellement de produits et les prix sont comparables à ce qu'on peut trouver sur internet sur les sites comme celui d'Amazon, mais sans les tracas de l'achat en ligne. Des spécialistes sont là pour aider également. C'est une forme d'entrepôt où on peut tout trouver. Ce n'est pas inquiétant. »

Issu de la région de l'Abitibi, où il est copropriétaire de la pourvoirie Kapitachuan, la deuxième plus grosse pourvoirie à droits exclusifs au Québec, Guy Turpin dit avoir eu envie de s'implanter à Sherbrooke après s'y être déplacé fréquemment pour diriger ses filles au hockey.

Un total de 2 M$ est investi dans le projet.

« C'est la belle région de Sherbrooke qui m'appelait dans le coin. Je venais souvent dans ce coin-ci en tournoi de hockey avec mes filles et j'adore le secteur. J'ai aussi de la famille dans la région qui va m'appuyer dans le projet. C'est un bel édifice qui se trouve dans un bon secteur avec un beau boulevard et un beau stationnement », résume l'homme d'affaires de 47 ans.

Active à Montréal depuis près de 60 ans, la compagnie Addison Électronique compte également des succursales à Drummondville, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Laval et Repentigny.

L'édifice du boulevard Bourque demeure la propriété des hommes d'affaires François Picard et Charles Béliveau.