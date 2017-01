Verbom crée 30 emplois à Valcourt

(Valcourt) Une trentaine d'emplois seront créés à l'usine de pièces d'automobiles Verbom, de Valcourt, avec l'ajout d'une ligne de formage et technologie à chaud, un projet de 12 M$ rendu possible grâce à un prêt de 1,2 M$ de Développement économique Canada.

L'annonce a été faite dans les installations de l'entreprise manufacturière en présence du député fédéral de Shefford, Pierre Breton, au nom de la ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada, Navdeep Bains. « Le prêt sans intérêt du DEC est déterminant pour la mise en place du projet. Nous inclurons cinq presses hydrauliques dans une ligne complètement automatisée », explique Éric Chênevert, directeur général de Verbom.

Le secteur automobile est en constante évolution et il est important pour le député de Shefford que les entreprises innovent « en mettant au point de nouveaux procédés, de nouveaux produits et de nouvelles technologies ». Avec son projet, Verbom se démarque en conception et fabrication d'outils pour une mise en forme à chaud, unique au monde, de pièces en aluminium. L'entreprise « travaille avec les plus grands, comme Tesla, et a conquis des marchés étrangers importants, tels les États-Unis, le Mexique et l'Autriche », souligne M. Breton.

En investissant dans sa ligne de production à Sherbrooke, la société désire prendre de l'expansion, s'assurer une place de choix dans l'industrie automobile mondiale et devenir un chef de file dans des procédés de fabrication de pièces plus légères et moins énergivores. « Notre engagement dans les technologies d'allégement des véhicules contribue à la réduction des gaz à effet de serre, en lien avec nos valeurs de développement durable », soutien Éric Chênevert.

Verbom est une entreprise familiale fondée en 1978 et compte 225 employés sur deux sites de fabrication, soit 135 à Valcourt et 90 à Sherbrooke.