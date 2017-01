Laurent et Alain Lemaire élevés au rang de bâtisseurs

(Drummondville) Laurent et Alain Lemaire iront rejoindre leur frère Bernard au temple de la renommée de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, le 13 février à l'occasion du traditionnel Coquetel des bâtisseurs.

La cérémonie, que l'on promet prestigieuse, visera à rendre hommage aux deux hommes d'affaires maintenant à la retraite. On réunira du même coup les trois frères natifs de Drummondville et reconnus comme étant les fondateurs de la multinationale Cascades. Bernard Lemaire avait été intronisé 20 ans plus tôt, en 1997, quelques années après avoir cédé les rênes de l'entreprise à son frère Laurent.

Né à Drummondville le 2 janvier 1939, Laurent Lemaire est le père de deux enfants. Troisième d'une famille de cinq enfants, il se retrouve déjà à l'âge de huit ans plongé en plein coeur du monde du recyclage, alors que ses parents exploitent une petite entreprise de récupération de rebuts, la Drummond Pulp and Fiber.

Détenteur d'une maîtrise en sciences commerciales de l'Université de Sherbrooke, Laurent rejoint officiellement, en 1962, son père et son frère Bernard à la tête de Drummond Pulp and Fiber. Puis, en 1964, il participe aux premiers pas de Cascades à Kingsey Falls. Au sein du trio, il s'affirme comme l'homme de chiffres et le pondérateur.

Laurent a toujours honoré ses racines en orientant sa gestion vers le respect, l'excellence et la protection de l'environnement. Son arrivée comme président et chef de la direction de Cascades en 1992 coïncide avec la restructuration des activités de la Société. Il a fortement contribué au développement du modèle d'affaires de Cascades.

En 2003, il cède la présidence de Cascades à son frère cadet, Alain, mais continue de jouer un rôle important au sein du conseil d'administration de la Société, notamment comme président du conseil et comme vice-président exécutif, jusqu'en 2014.

Pour sa part, Alain Lemaire est né le 5 mai 1947. Marié, il est père de trois filles. Il a participé dès le départ à la croissance de l'entreprise d'envergure qu'est devenue Cascades en se joignant, en 1967, à ses frères Bernard et Laurent.

Alain Lemaire a étudié à l'Institut des pâtes et papiers de Trois-Rivières. Sensibilisé très tôt à l'importance du recyclage et de la récupération, il a su développer les valeurs qui sous-tendent aujourd'hui le rayonnement de l'entreprise à l'échelle internationale. Il a entre autres orchestré le redressement du Groupe Papiers Fins et la croissance soutenue de Norampac.

C'est d'ailleurs sous sa gouverne que s'est effectué en 2006 le rachat de la participation de Domtar dans cette importante société de cartons-caisses, opération financière qui constitue l'une des plus importantes transactions de l'histoire de Cascades.

En 2013, Alain et Laurent Lemaire ont été remerciés et félicités pour leur apport à la nation canadienne en recevant la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et honorés pour l'oeuvre de leur vie en étant nommés officiers de l'Ordre du Canada.

En 2015, Alain, Laurent et Bernard Lemaire se sont vu décerner un doctorat honorifique en sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal.