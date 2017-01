La Coop d'Alentour déménage et double sa superficie

« La relocalisation était devenue inévitable, souligne Réal Jr Desautels, le directeur général de la Coop. Il fallait agrandir afin d'en offrir davantage à nos membres. Le marché des produits biologiques et naturels évolue rapidement et il faut s'adapter à l'offre qui croit de manière exponentielle. Nous voulions également mettre davantage en valeur les produits biologiques québécois et régionaux, deux aspects qui cadrent bien avec les valeurs et la politique de développement durable de l'entreprise. »

La Coop a besoin de plus d'espace pour augmenter son offre de produits biologiques et répondre à la demande en forte croissance pour ces produits.

« Au cours des dernières années, la Coop a enregistré une croissance de revenus qui tourne autour de 20 pour cent, à l'exception de l'année 2015 où nos activités ont été perturbées par les travaux sur le boulevard Industriel et le prolongement du boulevard Portland. Il s'agit d'une croissance importante si on compare à ce qui s'observe normalement dans le domaine de l'alimentation », précise M. Desautels.

Fondée en 1979, La Coopérative d'Alentour compte une centaine d'employés et plus de 20 000 membres. Elle dessert également plus de 1300 clients commerciaux partout au Québec, dans la région d'Ottawa et au Nouveau-Brunswick.

« En relocalisant le commerce de détail, la Coop se rapproche de la très grande majorité de ses membres, tout en ne s'éloignant que peu de sa clientèle de Saint-Élie/Rock Forest et en demeurant facilement accessible pour ses membres de l'extérieur de Sherbrooke. Les environs du Carrefour de l'Estrie étaient la localisation primée par la majorité de nos membres », explique M. Desautels qui spécifie que des consultations ont eu lieu à ce sujet auprès de plusieurs centaines de membres lors d'une enquête téléphonique, de groupes de discussion et d'une enquête par voie électronique.

Cette relocalisation permettra également au centre de distribution de répondre au développement accéléré de ses opérations.

« La Coopérative d'Alentour est devenue un des plus importants distributeurs de produits biologiques et naturels au Québec et nous en sommes très fiers. Il faut maintenant disposer des installations nécessaires afin de répondre à cette croissance », ajoute-t-il.

L'espace ainsi libéré par la boutique sera aménagé en espace d'entreposage supplémentaire. L'atelier de production sera aussi agrandi de manière à mettre en place de nouvelles méthodes opérationnelles permettant un nouvel essor aux produits de marque Artisan Tradition.

Le projet créera une vingtaine d'emplois, soit une dizaine à la nouvelle boutique en 2017 et, dans un deuxième temps, une dizaine d'autres emplois au centre de distribution en 2018.

Le directeur général de La Coop d'Alentour précise que 75 pour cent des produits offerts sont biologiques et que 56 pour cent de ces produits biologiques sont aussi québécois.