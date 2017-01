Le restaurant Scores ferme ses portes à Victoriaville

Au cours de la journée de mardi, des internautes s'étant rivé le nez à la porte de l'établissement ont écrit sur Facebook que la rôtisserie était fermée, cherchant du même coup des explications. Ce n'est qu'un peu plus tard, au moment de rentrer au travail, qu'ils devaient apprendre la triste nouvelle. Pour l'instant, il n'était pas possible de connaître les raisons qui ont motivé le franchisé du Scores de Victoriaville, Apostolos Manekas, à fermer les portes de son restaurant.

À un certain moment, on pouvait lire sur un site Web relié à l'entreprise que la fermeture était définitive. Cette mention ne paraissait plus au moment d'écrire ces lignes.

C'est la deuxième fois en moins de deux ans que la rôtisserie située au Centre de Victoriaville ferme ses portes.

La première franchisée du restaurant ouvert en 2012, Annie Gauthier, avait mis la clé dans la porte en 2015. M. Manekas est aussi franchisé du restaurant Scores de Saint-Hyacinthe.