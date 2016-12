 Les Burger King de Sherbrooke vivent leurs dernières heures 

(Sherbrooke) Les deux restaurants Burger King de Sherbrooke serviront leurs derniers Whoppers aujourd'hui à 14 h après 35 ans d'exploitation sur la rue King Ouest et 28 années sur la rue King Est. Quelque 15 employés à temps plein et 22 employés à temps partiel perdent ainsi leur gagne-pain.

En effet, les restaurants Redberry franchisés pour Burger King n'ont pas renouvelé leurs baux du 736, rue King Est ainsi que du 3005 de la rue King Ouest.

Il est cependant possible qu'un restaurant Burger King renaisse à Sherbrooke en 2017, bien que rien ne soit confirmé pour le moment.

« Il n'est pas dit qu'un Burger King ne rouvrira pas à Sherbrooke en 2017. Il y a des pourparlers en cours... » fait savoir Christian Dumas, actionnaire du Burger King de Magog, qui, lui, restera bel et bien ouvert après une année 2016 riche en rebondissements.

« Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait une bâtisse et un terrain neufs », ajoute-t-il prudemment.

À Sherbrooke, les restaurants gérés par Redberry étaient locataires de leurs bâtisses, ce qui n'est pas le cas à Magog. « Nous sommes un restaurant franchisé, donc le terrain et la bâtisse nous appartiennent », précise M. Dumas. Son restaurant de la rue Sherbrooke a connu une cure de rajeunissement de 600 000 $ en milieu d'année. Le 27 octobre, un incendie dans les cuisines a causé de lourds dommages, ce qui a nécessité la fermeture du restaurant pendant près d'un mois avant une réouverture avec de nouveaux équipements. « On se souhaite une année 2017 un peu plus tranquille », lance en riant l'homme d'affaires qui a pignon sur rue depuis huit ans à Magog.

En après-midi vendredi, le silence était roi dans les Burger King de Sherbrooke où les employés avaient reçu la directive de ne pas parler aux médias. Aucune affiche n'indiquait la fermeture complète de l'endroit.

« Les bâtonnets de fromage vont me manquer ! » s'est exclamée la cliente Sabrina Beaudoin qui venait de temps en temps manger une bouchée.

« Les restaurants Redberry s'engagent envers tous ses employés à une transition sans faille et tiennent à exprimer leur sincère gratitude à tous les employés et à nos clients pour nous avoir soutenus durant toutes ces années », a réitéré Sharron Fry de Burger King Canada.