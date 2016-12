Achats de Noël: les télés 4K ont la cote

Si vous demandez aux gens des ventes dans les magasins d'appareils électroniques quelle est la tendance cette année en cette période d'achats pour Noël, ils ont tous la même réponse. Et elle se résume en un chiffre et une lettre « 4K ».

« Il y a plusieurs appareils qui sont très populaires cette année, mais la télé 4K est très demandée », affirme Thierry Lopez, directeur du marketing et des affaires corporatives de Best Buy pour le Québec.

« C'est vraiment ce qui arrive en premier dans les ventes actuellement. Elles offrent une résolution quatre fois supérieure à celle des télés haute résolution à 1080 p. Elle est plus beaucoup lumineuse aussi. »

Non loin de là, au Centre Hi-Fi, le discours est le même. D'autant plus que les prix sont à la baisse. « On sent que les gens attendaient le temps des Fêtes pour se faire plaisir et acheter la télé 4K qu'ils voulaient depuis longtemps », constate Denis Lacroix, assistant-gérant du magasin du boulevard de Portland. « Les prix ont baissé de moitié par rapport à il y a deux ans. »

« Les acheteurs veulent de plus en plus des grandes télés. L'ancienne télé va aller dans le sous-sol et la nouvelle, plus large, prend sa place dans le salon. »

En plus des télés de nouvelle génération, les consommateurs se procurent des appareils pouvant donner la pleine mesure à leur téléphone intelligent. Par exemple, M. Lopez remarque une grande popularité des drones et de la domotique. Dans les deux cas, on peut contrôler à distance ces appareils avec le téléphone portable.

« Les consommateurs sont de plus en plus aguerris et achètent des appareils qui sont le prolongement de leur téléphone cellulaire avec des applications », explique-t-il à La Tribune.

« On a de la demande pour les montres intelligentes. Il y a plusieurs grandes marques qui sont actives dans ce domaine. Pas juste Apple. Il y a aussi les haut-parleurs portatifs sans fil. Les gens veulent faire jouer de la musique à partir de leur téléphone. »

Réalité virtuelle

Si on refait le même exercice l'an prochain à pareille date, à savoir quelle est la tendance lourde dans les achats des consommateurs amateurs d'électronique, il y a de fortes chances que le haut du palmarès soit occupé par la réalité virtuelle, ajoute le porte-parole de Best Buy.

« On peut s'adonner à la réalité virtuelle pour aussi peu que 30 $. On installe son téléphone dans un masque en carton et ça fonctionne, dit-il. Les prix varient beaucoup. Des masques de réalité virtuelle peuvent atteindre les 500 $. Il y a des jeux vidéo. L'utilisateur n'a pas juste des manettes pour jouer. »

« On sent dans nos projections que ça va exploser. C'est très tendance. »

Ce qui est aussi très tendance c'est d'attendre de faire ses achats après Noël. « Le Boxing Day, c'est notre plus grosse journée de l'année chez Best Buy. »

On peut s'attendre à des rabais importants... sur les télés 4K, justement, souligne-t-il.