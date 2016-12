Le Siboire de Montréal ouvrira à la fin avril

Selon les informations obtenues de sources sûres, la nouvelle succursale, la troisième après celles installées au centre-ville de Sherbrooke et aux abords du parc Jacques-Cartier, sera située à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Laurier, au nord-ouest du Plateau-Mont-Royal, et devrait ouvrir ses portes vers la fin du mois d'avril. Les travaux d'aménagement seraient estimés à près de 1 M$.

Le 5101 Saint-Laurent était auparavant occupé par le restaurant Thaï Grill, qui est annoncé comme « fermé définitivement » sur les moteurs de recherche.

Le Siboire y occupera un espace d'environ 511 mètres carrés (5500 pieds carrés) et devrait créer une quarantaine d'emplois. Selon ces mêmes sources, un bail « à très long terme » lierait l'entreprise sherbrookoise au propriétaire de l'édifice.

La direction du Siboire devrait par ailleurs en faire l'annonce officielle jeudi.

Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, la bière continuerait d'être entièrement produite à Sherbrooke et serait transportée ensuite à Montréal.

La direction du Siboire cherchait depuis plus d'un an et demi un local pour s'implanter à Montréal. En août dernier, Antoine Desharnais, qui agira à titre de directeur et copropriétaire de l'établissement de Montréal, soulignait que celui-ci s'avérerait un hybride entre le Siboire Dépôt et le Siboire Jacques-Cartier.

« On garde les points forts des deux endroits. L'ambiance du Dépôt avec le menu plus élaboré de Jacques-Cartier », avait alors déclaré Antoine Desharnais à La Tribune.

« Le but n'est pas de faire comme l'un ou l'autre, on veut prendre les bons coups des deux pour en faire naître un nouveau », avait-il ajouté, précisant que la clientèle visée s'apparentera davantage à celle qui entre au Siboire Dépôt.

Cela signifie que la troisième succursale verra le jour moins de trois ans après la deuxième. Le Siboire Jacques-Cartier a ouvert en août 2014 sur le site de l'ancien commerce de Matelas Lampron, sur Jacques-Cartier Sud. En guise de comparaison, celui-ci occupe une superficie de 325 mètres carrés (3500 pieds carrés) et compte 145 places assises auxquelles s'ajoutent 75 places lorsque la terrasse est disponible. Le Siboire Dépôt a quant à lui été ouvert en novembre 2007.

Le Siboire est la propriété de Jonathan Gaudreault et de Pierre-Olivier Boily. Il n'a pas été possible de les joindre mercredi.