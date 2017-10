Ce qui unit chrétiens et musulmans

(SHERBROOKE) L'actualité et ses soubresauts font large place aux tensions religieuses, mais rarement discute-t-on publiquement de ce qui unit les adeptes des principales religions et croyances.

C'est afin de lancer ce dialogue que le Centre de spiritualité St-Charles du Séminaire de Sherbrooke propose ce mardi 3 octobre une discussion entre Jean Bossé et Madjid Djouaher autour de la thématique Ce qui unit les chrétiens et les musulmans .

Membre de l'Association culturelle islamique de l'Estrie, c'est cependant à titre de citoyen que Madjid Djouaher a pris l'initiative de proposer le sujet au CSSC mis en place en 1998 au Séminaire de Sherbrooke.

« C'est une opportunité de parler d'une réalité moins polarisée et moins médiatisée », note M. Djouaher.

« Ce sont deux religions qui vivent de la polémique en surface, mais prônent pourtant l'harmonie et l'amour, qui cherchent des voies pour le vivre ensemble et l'humanisme de base », reprend Jean Bossé, enseignant du cours d'Éthique et culture religieuse au Séminaire de Sherbrooke.

La rencontre de mardi aura dès 19 h 30 à l'auditorium Michel-Couture du Séminaire de Sherbrooke.