Annonce majeure pour Well Inc. lundi

(Sherbrooke) Une annonce importante sera faite lundi pour la concrétisation des deux immeubles projetés dans le cadre du projet Well inc.

La Tribune a appris que Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, sera à Sherbrooke pour annoncer un investissement de 50 millions $.

Le fonds immobilier de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) est associé au Groupe Custeau et à SherWeb depuis le dévoilement de ce concept immobilier en mai dernier. Le consortium avait obtenu l'exclusivité du quadrilatère dont fait partie l'Hôtel Wellington pour une période de six mois.

Le projet comprend notamment la construction de deux bâtiments d'au moins sept étages, d'une place publique, de même qu'un stationnement intérieur.

En marge du dernier conseil municipal qui se tiendra lundi soir, un rapport d'étape sur le projet Well inc. sera déposé et le concept architectural sera dévoilé.

L'aire ouverte entre les deux bâtiments aurait un accès sur une terrasse et ferait la jonction entre les deux bâtiments et les rues Wellington Sud et Dépôt. Elle viserait à réaliser une percée visuelle vers la gare de la rue du Dépôt.

Le projet comprend également un volet communautaire.

Le nouveau stationnement étagé souterrain devrait contenir, selon les données préliminaires, au moins 280 places.

Les trois partenaires du consortium seront propriétaires des bâtiments, mais la Ville de Sherbrooke demeurera propriétaire des terrains.

Par ailleurs, lundi, le Cégep de Sherbrooke, le Collège Champlain campus Lennoxville et le Collégial du Séminaire de Sherbrooke lanceront le Pôle de l'entrepreneuriat collégial de l'Estrie dans les locaux de Well inc. Cette initiative a pour objectif de soutenir le développement d'une culture entrepreneuriale au collégial et de favoriser le développement de compétences entrepreneuriales chez les étudiants.