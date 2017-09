Le spectacle de hip-hop «aurait dû avoir lieu », affirme le maire

(SHERBROOKE) Questionné en point de presse sur l'annulation du concert de Rymz et Mike Shabb, le maire Bernard Sévigny a admis que ce n'était pas « normal ».

« Ce spectacle-là aurait dû avoir lieu parce que l'entente avait été signée. Avec un encadrement spécifique s'il le fallait. Il y a eu un dérapage, j'en suis conscient, et c'est le deuxième en deux mois. La récurrence ne m'inquiète pas, mais ça arrive drôlement au même moment et il est question de moralité, quasiment, dans les deux cas. Est-ce que c'est préoccupant? Je dirais non, mais il y a des ajustements à faire sérieusement pour que ce genre de situation puisse monter au politique avant que les décisions soient prises au plan administratif », a-t-il commenté en faisant référence à la controverse soulevée par la murale d'Olivier Bonnard, au parc Victoria, il y a deux semaines.

Celle-ci a été modifiée à la suite de l'inconfort exprimé par une agente professionnelle de la Division de la culture, à la Ville de Sherbrooke, ce que plusieurs ont décrié en condamnant une certaine forme de censure.

- Avec Luc Larochelle