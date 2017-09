Les Hussars prennent livraison de cinq blindés tactiques

Plusieurs raisons ont amené les Hussars à dévoiler leurs nouvelles acquisitions à la presse mercredi.

« Il y a d'abord le fait que nous sommes la première unité de réserve au Canada à prendre possession de ces véhicules, précise le commandant Dutil. On veut aussi informer la population que ces véhicules seront très visibles au cours des semaines, des mois et des années à venir, car on veut former nos militaires à les utiliser, que ce soit comme chauffeur ou comme canonnier.

« Ce sont aussi des véhicules très polyvalents. Outre la reconnaissance blindée, ils sont aussi conçus pour servir lors d'opération de sauvetage, par exemple lors d'inondation ou de verglas », ajoute le commandant Dutil en précisant que la hauteur de chaque VPBT lui permet de circuler librement dans plus d'un mètre et demi d'eau.

Finalement, les Sherbrooke Hussars profiteront de la journée portes ouvertes, qui se tient ce samedi dans plus de 130 manèges militaires au Canada, pour faire connaître leur nouvelle pièce d'équipement.

Outre la visite des installations et des équipements, le programme de la journée prévoit également des séances d'informations en lien avec le recrutement

Les citoyens qui voudront voir de près les nouveaux VPBT devront se rendre au manège militaire de la rue William, situé dans le quartier Vieux-Nord de Sherbrooke.