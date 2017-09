Un chantier qui a fait parler démarre

Le chantier qui permettra de faire cohabiter piéton et cyclistes devrait durer quatre semaines. On doit retrancher une voie en direction est durant les travaux. La circulation peut donc être perturbée dans le secteur.

On procédera pendant les deux premières semaines aux travaux sur le viaduc lui-même. Ensuite, on élargira le trottoir à l'entrée et au sortir du pont.

Rappelons qu'un débat s'était installé au conseil municipal concernant l'aménagement d'une piste cyclable à cet endroit afin de favoriser le transport actif dans ce secteur de la ville. Une étude réalisée en septembre 2016 indiquait que 50 cyclistes et 50 piétons empruntaient le trottoir ou les voies du pont sud du boulevard.

Une nouvelle norme permet maintenant la circulation des cyclistes et des piétons sur une même infrastructure sur une courte distance. Les cyclistes n'auront donc pas à descendre de leur vélo pour traverser le pont, apprenait-on en mars dernier.

La Ville de Sherbrooke annonce par ailleurs la fin des travaux sur la rue Léger. Ceux-ci avaient évolué plus rapidement que prévu. Ils sont donc terminés au moment où la circulation pourrait être entravée sur le boulevard de Portland pour l'élargissement du trottoir du viaduc.

Selon Michel Cyr, chef de division de la gestion des eaux et de la construction, le beau temps des dernières semaines a quelque peu aidé à l'avancement du travail. Samedi, la Ville de Sherbrooke a permis que les travaux en cours sur le chantier du boulevard René-Lévesque se poursuivent, exceptionnellement, samedi dernier. On voulait ainsi l'entrepreneur profiter du temps clément et à prolonger la semaine de travail d'une journée.

Cette semaine, la Ville de Sherbrooke lancera quatre nouveaux chantiers sur son territoire, ce qui portera à 42 le nombre de projets en cours.