Huntingville : la Ville maintient l'avis d'ébullition

(SHERBROOKE) Les citoyens du secteur Huntingville, de l'arrondissement de Lennoxville, doivent continuer de faire bouillir l'eau du robinet pendant une minute, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Les plus récentes analyses démontrent toujours la présence de bactéries dans l'eau potable acheminée à une quarantaine de résidences de ce secteur. Les résidences touchées sont situées sur les rues Campbell, Pharo, Pleasant View, Mitchell et Glenday.

Rappelons que l'avis d'ébullition est en vigueur depuis le 5 septembre.

«Les citoyens doivent se servir d'eau embouteillée ou d'eau bouillie pour boire, préparer des breuvages, biberons et aliments pour bébés, laver et préparer des aliments mangés crus, apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée, fabriquer des glaçons, se rincer la bouche et se brosser les dents», note la Ville dans un communiqué de presse.

«L'eau du robinet non bouillie pourra être utilisée pour laver la vaisselle à l'eau chaude en s'assurant de bien l'assécher, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, il faut s'assurer qu'ils n'avalent pas de l'eau en prenant le bain ou encore les laver à la débarbouillette.»

La Ville veut rétablir le service le plus rapidement possible et tiendra la population du secteur informée de tout changement. Un message téléphonique automatique a été acheminé à chacune des résidences touchées.