Circulation difficile sur le pont Jacques-Cartier

Rappelons que la Ville prévoyait des ralentissements en raison du chantier qui se déroule entre les rues Denault et Galt Ouest. On procède à la reconstruction souterraine et de la chaussée de la rue Marie-Léonie.

Le chantier se trouve donc au sortir du pont Jacques-Cartier en direction de l'Université de Sherbrooke. Il devrait se terminer la semaine prochaine.

La rue Marie-Léonie peut être barrée et un itinéraire de détour est prévu par les rues avoisinantes. La circulation se fait avec l'aide de signaleurs.

La Ville avertit aussi qu'il peut y avoir «de courtes interruptions en alimentation de l'eau potable d'une durée d'une heure ou deux durant les travaux».