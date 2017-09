Joé Juneau docteur d'honneur de l'UdeS

Cinq personnalités d'envergure recevront le titre de docteur d'honneur, dont Joé Juneau, en sciences de l'activité physique.

On retrouve également Dean Kamen (docteur d'honneur de l'Université), André Joyal (docteur en sciences), Claude Lessard (docteur en éducation), et Jack W. Szostak (docteur en médecine et sciences de la santé).

Le titre de professeure émérite sera décerné à Cécile Michaud en médecine et sciences de la santé.

Joé Juneau a créé en 2006 le programme de développement des jeunes du Nunavik, qui encourage les jeunes inuits à poursuivre leurs études et à rester en santé par la pratique gratuite du hockey sur glace.

Jusqu'ici, ce sont 1000 Inuits qui bénéficient du programme et quelques dizaines d'autres qui s'engagent à leur tour comme tuteurs et entraîneurs dans les 14 villages du Nunavik.

Dean Kamen est un « inventeur et un entrepreneur chevronné qui compte plus de 440 brevets en sciences et technologies ». André Joyal figure à l'international « parmi les quelques chercheurs les plus influents ayant contribué à des fondements mathématiques ».

Le sociologue de l'éducation Claude Lessard fait quant à lui progresser la réflexion, la recherche et les pratiques éducatives; il est reconnu tant au Québec qu'à l'international. Il poursuit son engagement professionnel et scientifique en siégeant notamment comme président du conseil d'administration du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec.