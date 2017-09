Opération « vide-grenier » à l'hôtel Wellington

(SHERBROOKE) Les Sherbrookois pourront se procurer du matériel de l'Hôtel Wellingtonlors de l'opération « vide-grenier », les 6 et 7 octobre.

Tous les profits de l'opération seront versés à la future Table de vie de quartier du centre-ville de Sherbrooke.

Selon Philippe Cadieux, responsable des partenariats publics du Quartier Well inc., « il est primordial que la grande majorité des meubles de l'hôtel Wellington soient récupérés et ne soient pas envoyés à l'écocentre. »

La population de Sherbrooke pourra se présenter au 68 de la rue Wellington Sud le 6 octobre de 13 h à 17 h et le 7 octobre de 8 h à 12 h, pour acheter les objets restants à un prix symbolique.

L'objectif est d'utiliser les profits de cette opération pour encourager la mise en place d'un projet intégré et structurant tel que la Table de vie de quartier, mentionne l'organisme de développement du centre-ville dans un communiqué de presse.

En mars dernier, une opération de distribution des meubles de l'ancien Hôtel Wellington a eu lieu. Plus de 60 organismes communautaires de Sherbrooke y avaient pris part.