Optimisation: la Ville atteint 9,7 M$ d'économies

En date du 4 juillet 2017, les économies réalisées atteignaient 9 792 158 $ et les projets en cours permettent d'estimer des réductions additionnelles de 1,7 M$ d'ici le début de 2018. Parmi les réductions attendues, des départs à la retraite, entre autres, et les impacts de l'obligation de diffuser les avis publics dans les journaux.

« Nous nous étions donné une petite marge de manoeuvre, parce qu'avec la loi 15, plusieurs employés hésitaient à partir à la retraite. Nous sommes en processus de négociation pour essayer de régler la question des régimes de retraite. On pense que plusieurs prendront leur décision en 2018 », dit M. Vermette.

Rappelons que la nécessité de réduire les dépenses de fonctionnement était apparue en 2014 alors qu'on annonçait la modification des tarifs d'Hydro-Québec, qui aurait un impact de 6,5 M$, et que le pacte fiscal coûtait près de 4 M$ à la Ville de Sherbrooke. Le retour de TVQ était aussi moins important de 3,6 M$. « En faisant toute cette analyse, nous arrivions à la conclusion que les revenus ne seraient pas au rendez-vous et qu'il fallait compenser par des coupes budgétaires. Quand les revenus sont toujours à la hausse, on revoit moins nos dépenses. »

Chacun des directeurs de service avait des cibles de réduction à atteindre, par attrition ou en revoyant les façons de faire.