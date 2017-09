Médiation et coop d'habitation au coin Thibault-Dunant ?

Jonathan Custeau

(Sherbrooke) Le Comité de citoyens Sauvé-Dunant revient à la charge pour éviter l'érection d'une station-service au coin des rues Dunant et Thibault, face à l'entrée du mont Bellevue. Au conseil municipal, ils ont proposé une séance de médiation avec la Ville, le promoteur et l'organisme Le Pont, en plus d'évoquer le dépôt d'un projet résidentiel pour le terrain en question.