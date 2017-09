Le promoteur de St-Élie Motorsports presse les élus de trancher

Rappelons que les élus attendaient notamment les résultats des tests de son menés par SNC-Lavalin et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour avoir un portrait complet de la situation. Quelle que soit la configuration du site, le promoteur doit respecter une limite de 45 décibels pour les activités de motocross et de 50 décibels pour les courses d'accélération à des points précis déterminés par la Cour d'appel. Les deux rapports confirment que les limites sont respectées.

« L'adoption d'un second projet de règlement était prévue le 5 septembre, mais elle a été remise et devait passer ce soir (lundi). Je trouvais les raisons légitimes. Mais l'adoption n'est pas à l'ordre du jour. Je me demande ce qui se passe », a interrogé M. Homans.

Le conseiller de Saint-Élie, Julien Lachance, a tenté une réponse. « Quand on s'est parlé, c'était pour trouver une solution gagnant-gagnant et revenir avec une solution ce soir (lundi). On m'a dit que l'entente dont nous avions convenu ne vous était pas parvenue. Nous regarderons s'il est possible de ramener le dossier lors du prochain conseil, mais nous avons toujours l'option de surseoir au projet. »

« Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on arrête de surseoir au projet? » a rétorqué M. Homans.

« Nous avons entendu votre demande. Nous avons entendu aussi les commentaires des citoyens. La partie des drags, la façon dont c'est encadré, nous sommes confortables. Mais pour le motocross, le fait qu'il n'y a pas de prises de son du côté ouest est un problème. »