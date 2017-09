Pont Aylmer : le début du chantier reporté à lundi

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé que le chantier dont le début était prévu pour ce mercredi allait se mettre en branle lundi prochain.

Rappelons qu'on débutera en retirant la voie de virage à droite dans une direction à la fois. Il sera quand même possible de tourner à droite en sortant du pont. D'autres travaux suivront et les usagers seront avisés au fur et à mesure.

Le chantier du pont Aylmer, où circulent 27 000 véhicules chaque jour, doit se terminer à la mi-novembre. Le MTQ va réparer les joints de dilatation pour imperméabiliser la structure de l'ouvrage supportant la route 112.