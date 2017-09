Des travaux jusqu'à la mi-novembre sur le pont Aylmer

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a pu terminer les travaux au pont de la route 216 (rue Galt Ouest) quelques jours avant la date du 22 septembre. Ceux-ci avaient débuté il y a deux mois.

«Nous avons voulu terminer le plus vite possible les travaux sur le pont Joffre pour ne pas qu'il y ait de conflits avec ceux du pont Aylmer qui débute mercredi», explique Dominique Gosselin, conseillère en communication au MTQ en Estrie.

«On sait que ce sont deux ponts majeurs du centre-ville de Sherbrooke. Nous ne voulions pas qu'il y ait des travaux en même temps.»

Le chantier du pont Aylmer doit se terminer à la mi-novembre, ajoute-t-elle. Il y passe 27 000 véhicules quotidiennement.

Le MTQ va réparer les joints de dilatation pour imperméabiliser la structure de l'ouvrage de la route 112.

Mercredi, on débutera en retirant les voies de virage à droite dans une direction à la fois. Il sera quand même possible de tourner à droite en sortant du pont. D'autres travaux suivront et les usagers seront avisés au fur et à mesure, mentionne Mme Gosselin.

Le MTQ ne prévoit pas de bouchon majeur de circulation, un peu comme dans le cas du pont Joffre durant les travaux. «Nous recommandons aux usagers de planifier leurs déplacements», dit-elle.

«Nos partenaires, comme la Ville de Sherbrooke, la Société de transport de Sherbrooke et la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, ont été avisés. Et nous ne prévoyons pas de problème important.»

Nouveaux chantiers

Pour sa part, la Ville de Sherbrooke lance cette semaine trois nouveaux chantiers sur son territoire, ce qui portera à 42 le nombre de projets en cours.

Sur la rue Worthington, entre les rues Galt Ouest et McManamy, il aura reconstruction souterraine et de la chaussée.

On procédera aussi à l'urbanisation d'une portion de la rue Bertrand-Fabi, au prolongement de la rue Bastien et à la construction des rues Bérubé, Besner et Boivin.

La division des travaux publics annonce en plus avoir complété six chantiers la semaine dernière.