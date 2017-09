Sherbrooke OEM blâme le modèle «déficient» de Valoris

(Sherbrooke) Le président de Sherbrooke OEM, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration d'équipements de recyclage sur mesure, ne contient plus sa colère après la fermeture temporaire de deux lignes de tri de Valoris. Sentant que Valoris cherche à faire porter le bonnet d'âne à son entreprise, Alain Brasseur blâme le modèle économique déficient et estime que les citoyens « n'ont pas fini de payer ».

Rappelons que Valoris a annoncé la semaine dernière la fermeture des lignes de tri des résidus résidentiels et celle réservée aux résidus industriels, commerciaux et institutionnels jusqu'à la fin du litige juridique avec le fournisseur de ces équipements.

Dans un communiqué, l'entreprise estime que cette annonce tend à camoufler les résultats d'une gestion catastrophique. Elle rappelle les poursuites déposées contre Valoris, « le remplacement du directeur général Claude Brochu par un candidat sans expérience connue dans les centres de tri de matières résiduelles », des déficits budgétaires, la majoration de 53 % des tarifs annoncée récemment et les « querelles politiques incessantes » entre la présidente Hélène Dauphinais et la présidente du comité de l'environnement Christine Ouellet, de même que celles entre le maire Bernard Sévigny et le préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy.

« C'était une évidence pour nous que Valoris allait vers une fermeture. Je pensais que ça se ferait après les élections. Je suis surpris qu'on cherche encore un coupable. OEM poursuit Valoris depuis deux ans et ils se retournent contre nous en faisant du sensationnalisme. La recherche d'un coupable, c'est le rôle de la Cour. Je m'en remets à 100 % à la décision d'un juge. Je suis très confortable avec ça. L'heure est à trouver un responsable », dit Alain Brasseur.

M. Brasseur blâme le modèle économique « qui ne tient pas la route. Le problème, c'est la base avec laquelle il est monté. Aucune des prévisions n'est au rendez-vous. Peu importe ce qui arrivera, le modèle économique est voué à l'échec. C'est connu depuis longtemps. Il n'y a qu'un déni pour ne pas informer la population.

« Ce dossier a vraiment pris une mauvaise tournure et croyez-moi, je n'en suis qu'à une première prise de parole. Je me propose de renseigner les citoyens de Sherbrooke. Je serai un peu patient et je ramènerai les faits sur la table un après l'autre. J'ai toute une équipe de gens qui travaille pour s'assurer que la population comprend ce qui se passe. »

Et que se passe-t-il?

« C'est de la poudre aux yeux. La situation sera pire tout à l'heure. Les contribuables n'ont pas fini de payer. Il faut qu'on arrête de les prendre pour des imbéciles. Nous poserons les bonnes questions, nous ferons des demandes d'accès à l'information et tout sera bien analysé. C'est triste de voir nos élus se battre entre eux. C'est dégradant. »

M. Brasseur avance qu'il était prêt à garder le silence jusqu'à l'annonce de la fermeture des lignes de tri.

« Les querelles reposent essentiellement sur la connaissance des faits. Par exemple, le gisement des industries, commerces et institutions a été budgété avec les plus hauts revenus. La ligne n'a pas tourné, parce que la matière appartient au privé et que le privé n'est pas prêt à payer pour transporter la matière. Habituellement, on les paye pour aller chercher leur matière. »

Dans la défense de Valoris, déposée en Cour supérieure, il est plutôt stipulé que la ligne ICI n'a fonctionné qu'à quelques reprises « notamment à cause de problématiques de blocages ». Le document stipule que la ligne n'est pas en mesure de récupérer les pellicules plastiques tel que requis.

Selon Alain Brasseur, le projet de Valoris « a été monté sur un manque de connaissances. Il semble que les élus n'ont pas la capacité à analyser et à comprendre les rapports que leur présentent les professionnels ».

Dans son communiqué, OEM déplore subir « une véritable prise d'otage du fait que Valoris a pris possession et opère ses équipements depuis octobre 2015 sans avoir acquitté le paiement prévu au contrat lors de l'acceptation provisoire, n'ayant plus les liquidités ni les provisions financières nécessaires. »