Deux chantiers devront être reportés

Les Sherbrookois doivent donc s'attendre à des travaux d'excavation mineure sur la rue d'Artois, entre les rues de Boulogne et de Savoie, alors que du pavage est prévu sur la rue des Iroquois. Les excavations majeures de la rue Marie-Léonie doivent également commencer cette semaine. La circulation à l'intersection de la rue Denault sera donc interrompue.

Au total, 103 chantiers sont terminés, dont 22 qui avaient été reportés de l'année dernière ou qui ont été ajoutés en cours de route.

« Nous avons certainement deux chantiers qu'il faudra reporter, mais je ne veux pas les annoncer sans avoir prévenu les élus. Ils seront impossibles à réaliser cette année en raison de l'ampleur de ces chantiers et des retards que nous avons déjà. Je ne voudrais pas laisser ces chantiers ouverts tout l'hiver. Ce seront nos premiers chantiers du printemps », explique Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke.

Dans le même sens, les études de circulation au coin de la rue King Ouest et du boulevard Bertrand-Fabi sont terminées et des aménagements devraient être proposés pour des travaux à réaliser l'an prochain. Plus tôt cette année, Mme Gravel évoquait la possibilité d'ajouter une voie de virage sur la rue King Ouest en empiétant sur le terre-plein. Il n'était toutefois pas question de défaire les trottoirs neufs construits l'an dernier en bordure de la King. Des demandes budgétaires ont déjà été adressées à cette fin.

Rue Léger

Les travaux de la rue Léger évoluent plus rapidement que prévu, si bien qu'ils seront terminés au plus tard la semaine prochaine. Ils seront donc terminés au moment où la circulation pourrait être entravée sur le boulevard de Portland pour l'élargissement du trottoir du viaduc, où sera aménagée une voie cyclable.

« Nous avons contacté l'entrepreneur général la semaine dernière. La portion sur le viaduc devrait commencer la première ou la deuxième semaine d'octobre. C'est à la limite de ce que nous avions donné comme délai à l'entrepreneur. Il y avait de la galvanisation de métal à faire qui a été un peu plus longue que prévu en raison des travaux en cours partout en province. » Rappelons que les travaux sur le viaduc sont confiés à l'externe alors que les aménagements aux approches seront réalisés par la Ville. « L'entrepreneur nous a fourni ses dessins d'atelier vendredi. Il en a pour une semaine de travail à peu près. »

Selon les plus récentes informations, le terrain pour la construction de l'école C, en bordure du boulevard René-Lévesque, a été livré dans les délais. Le boulevard lui-même doit être terminé d'ici la fin de l'automne. Les conditions pluvieuses de la dernière semaine portent toutefois à environ trois semaines le retard sur le chantier.

« Dans ce secteur, les sols sont très sensibles aux pluies. Lorsqu'il pleut un peu dans une journée, nous perdons la journée au complet. Nous ne pouvons même pas recommencer une heure après. Avec la météo que nous avons connue la semaine dernière, nous avons encore accumulé du retard. »