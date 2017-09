La rue Martin ne débouchera pas tout de suite

Des inquiétudes avaient été soulevées, la semaine dernière au conseil municipal, par la candidate de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin. « La dernière fois que le comité des citoyens du parc Chauveau s'est présenté au conseil, on nous avait répété que tant que le boulevard René-Lévesque n'était pas utilisable, ça ne débloquerait pas sur la rue Martin. Je suis allée récemment. Tout a l'air d'indiquer que ça va débloquer. Je veux savoir si le conseil a l'intention de tenir son engagement. »

Caroline Gravel, directrice au Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, confirme que des travaux sont en cours et qu'ils devraient être terminés à la fin de cette semaine si la météo est favorable.

« Les travaux doivent nécessairement permettre de circuler sur la rue Martin. Elle ne sera toutefois ouverte que lorsque les travaux du boulevard René-Lévesque seront terminés. Si on a l'impression que la rue Martin est complètement ouverte, c'est parce que nous n'avons pas le choix pour réaliser des travaux de drainage. Nous mettrons toutefois des blocs de béton à la fin des travaux. »

L'idée d'installer un bollard rétractable qui permettrait aux véhicules d'urgence de passer a été rejetée, selon Mme Gravel, en raison des coûts importants qu'elle entraînerait. « Nous ne voulons pas engager des deniers publics pour un ouvrage qui restera en place un mois et demi. Il faudrait compter 40 000 $ plus l'électricité et les risques de gel. »

Le conseiller Pierre Tardif rappelle que la rue Martin devrait être ouverte seulement quand le boulevard René-Lévesque serait complété à 100 %.

« Rien ne m'indique qu'il en sera autrement, a commenté le maire Bernard Sévigny. Oui il y a des coûts pour les bollards, mais le jour où René-Lévesque aboutira sur le boulevard Bourque, ils seront réutilisables. Que ce soient des blocs ou des bollards, nous ferons un aménagement pour que la rue Martin ne débouche pas. »

La phase 3 du boulevard René-Lévesque, qui reliera la rue Henri-Labonne au boulevard Bourque, n'est toujours pas planifiée. « La phase 3 n'a jamais été dans les discussions. Nous parlions de la portion qui est actuellement en construction. »