Le processus électoral est en marche

Le bureau d'élection déposera la liste électorale le 6 octobre. Un avis d'inscription ou d'absence d'inscription sera transmis à chaque adresse sur le territoire à compter du 10 octobre et les citoyens souhaitant apporter des changements à la liste pourront se présenter à l'une des commissions de révision qui siégera du 14 au 17 octobre.

La date de référence pour la qualité d'électeur a été fixée au 1er septembre 2017. À cette date, la personne doit être domiciliée à Sherbrooke, citoyenne canadienne et au Québec depuis au moins six mois. Elle doit également être majeure au jour du scrutin.

Pour devenir candidat

Du 22 septembre au 6 octobre, les électeurs qui souhaitent se porter candidats à un des 17 postes en élection sont invités à déposer leur déclaration de candidature auprès de la présidente d'élection.

Durant cette période, les citoyens pourront consulter la carte interactive sur le site Web d'Élection Sherbrooke 2017. Ils pourront ainsi connaître la liste des candidats qui se présenteront chaque jour au poste de maire et de conseillers pour chacun des districts. Selon la Ville, les renseignements seront actualisés deux fois par jour.

Besoin de main-d'oeuvre

Pour assurer l'ensemble des tâches, près de 1000 personnes sont nécessaires. Les postes disponibles sont : scrutateur, secrétaire, préposé à l'accueil et membre de la table de vérification de l'identité de l'électeur. Le bureau d'élection 2017 est situé au 202, rue Wellington Nord, bureau 003 (au sous-sol) et il est ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 30, du lundi au vendredi.