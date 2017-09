Querelle politique autour du projet de minimaisons

« C'est malheureux et je ne vois pas pourquoi ils font cela, admet-elle. Ils n'ont pas toute l'information. Ils n'ont pas l'information pour les taxes et à ce que je sache ils n'ont pas tous les plans de construction non plus. Quant à moi, c'est une querelle politique plus qu'autre chose. »

« Je suis venu faire du porte-à-porte pour donner quelques détails aux gens, mentionne l'instigateur du projet Richard Painchaud. Plusieurs m'ont dit que deux personnes étaient passées avant moi pour leur dire de l'information contradictoire. C'est malsain et malhonnête. Ils disaient aux gens qu'on allait construire les maisons dans leur cour alors que ce n'est pas le cas. »