Le magasin Avril ouvre ses portes

Le magasin situé dans le nouveau complexe au coin de l'autoroute 410 et de la rue King Ouest est d'une superficie de 29 000 pieds carrés.

Quatre-vingts nouveaux emplois sont créés à Sherbrooke, ce qui porte à plus de 600 le nombre de personnes travaillant pour l'entreprise dans l'ensemble de ses magasins, à son siège social ou à son centre de distribution situés à Granby.

Ce magasin rassemble sous un même toit des produits d'épicerie bios et naturels, d'épicerie fine et du terroir, des produits sans gluten, des fruits et légumes certifiés bios, des suppléments, des vitamines et des cosmétiques bios et naturels.

On y trouve également un espace restauration, le Avril Café, offrant 90 places, précise un communiqué de presse.

Avril dit vouloir répondre à une demande de plus en plus grande pour les produits bios, les suppléments et les cosmétiques naturels. «Nous voulons tous vivre en santé longtemps et une bonne alimentation est la base. C'est la mission qu'Avril s'est donnée : rendre les produits bios et naturels accessibles pour une qualité de vie et un mode de vie sain», ont souligné Sylvie Senay et Rolland Tanguay, fondateurs et copropriétaires de la chaîne, à l'occasion de l'inauguration officielle du nouveau magasin sherbrookois.

Avril est une chaîne québécoise indépendante fondée en 1995 par les copropriétaires Sylvie Senay et Rolland Tanguay. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 600 personnes, compte six autres magasins au Québec, soit à Granby, Longueuil, Brossard, Lévis, Québec et Magog.