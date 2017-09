Secteur Thibault-Dunant: pas question d'exproprier la station-service

Le citoyen Jean-Guillaume Marquis a rappelé les pressions citoyennes répétées depuis le début de l'aménagement du terrain au coin des rues Thibault et Dunant. « Rien ne se passe. C'est l'immobilité totale. On fait deux chaînes humaines. On dépose une pétition écrite, une pétition en ligne. Les citoyens vous parlent. Que faites-vous? Vous faites la sourde oreille en espérant que ça passe. Vous vous bouchez le nez parce que ça ne sent pas bon depuis le début », a-t-il dit.

Les citoyens sont entre autres mécontents que ce terrain, dont l'usage est passé de commercial à résidentiel, ait été échangé à un promoteur qui a obtenu un permis de construction avant que le changement de zonage soit entériné.

« Nous comprenons que le développement s'en vient dans l'ouest et c'est bien normal. En 2017 à Sherbrooke, on n'est pas au Far West. Du développement, ça se fait dans un cadre réfléchi. [...] Le même projet de station-service avec lave-auto et fast-food serait bon 950 mètres plus loin, près de l'autoroute. Pas au coeur d'une zone résidentielle qu'on avait prévue pour du résidentiel. »