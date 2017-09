Trois chantiers qui auront un impact sur la circulation

À commencer par la reconstruction souterraine et de la chaussée, de la rue Marie-Léonie entre les rues Denault et Galt Ouest. Le chantier, au sortir du pont Jacques-Cartier en direction de l'Université de Sherbrooke, peut entraîner des ralentissements, avertit Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines.

En tout, cette semaine, la Ville lance trois nouveaux chantiers sur son territoire, ce qui portera à 41 le nombre de projets en cours.

Sur le boulevard de l'Université, entre les rues Galt Ouest et Imelda-Lefebvre., il y a construction de nouveaux trottoirs.

De plus, il y aura des travaux de pavage sur le boulevard Lionel-Groulx, entre le boulevard de Portland et la rue King Ouest, On procédera au resurfaçage de la chaussée.

Sur Marie-Léonie, des cônes oranges ont déjà pris place. Des travaux ont eu lieu.