Garage municipal : plus cher pour un abri temporaire

Jonathan Custeau

(Sherbrooke) La construction d'un abri temporaire pour loger les véhicules de la Ville de Sherbrooke pourrait coûter plus cher que prévu. L'appel d'offres visant la fabrication et l'installation d'un abri temporaire fixe, démontable, transportable et récupérable sur une dalle de béton au 555 rue des Grandes-Fourches Sud ne compte qu'un seul soumissionnaire.