Le Protecteur du citoyen fait état de lacunes graves à la résidence Brooks

Un rapport fait état de diverses lacunes comme la salubrité et la sécurité des lieux ainsi que la présence de punaises de lit.

Le Protecteur du citoyen note aussi des manques dans la formation du personnel et l'administration des avoirs et des besoins des résidents.

«L'enquête du Protecteur du citoyen révèle des lacunes majeures quant à la qualité des services et du milieu de vie offert par la Résidence Brooks», révèle un résumé du rapport.

«Le Protecteur du citoyen a formulé plusieurs recommandations à la résidence ainsi qu'au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) duquel elle relève.»

Les gens impliqués se sont engagés à les mettre en oeuvre, ajoute-t-on. «Le Protecteur du citoyen s'attend à ce qu'un redressement appréciable de la situation soit effectué et il assurera un suivi rigoureux de ses recommandations», précise-t-on.

On a confié à deux des délégués, soit Nicolas Rousseau et Olivier Martin, le mandat de recueillir le témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à l'analyse de la situation. Ils devaient aussi, le cas échéant, proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en oeuvre.

Dans le cadre de l'enquête, afin d'obtenir l'information pertinente et nécessaire à l'intervention, le Protecteur du citoyen a effectué une visite dans la Résidence les 28 février et 1er mars 2017. Cette visite n'a pas été annoncée afin de préserver l'authenticité des constats effectués. Les commentaires et les observations des personnes ont été recueillis.