(SHERBROOKE) Le Protecteur du citoyen a reçu des signalements concernant la qualité des soins, des services et du milieu de vie offerts aux résidentes et aux résidents de la résidence privée pour aînés Brooks, au centre-ville de Sherbrooke.

Un rapport fait état de diverses lacunes comme la salubrité et la sécurité des lieux ainsi que la présence de punaises de lit.

Le Protecteur du citoyen note aussi des manques dans la formation du personnel et l'administration des avoirs et des besoins des résidents.

«L'enquête du Protecteur du citoyen révèle des lacunes majeures quant à la qualité des services et du milieu de vie offerts par la Résidence Brooks», révèle un résumé du rapport.

«Le Protecteur du citoyen a formulé plusieurs recommandations à la résidence ainsi qu'au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) duquel elle relève.»

Les gens impliqués se sont engagés à les mettre en oeuvre, ajoute-t-on. «Le Protecteur du citoyen s'attend à ce qu'un redressement appréciable de la situation soit effectué et il assurera un suivi rigoureux de ses recommandations», précise-t-on.

On a confié à deux des délégués le mandat de recueillir le témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que des informations jugées pertinentes afin de procéder à l'analyse de la situation. Ils devaient aussi, le cas échéant, proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en oeuvre.

Dans le cadre de l'enquête, afin d'obtenir l'information pertinente et nécessaire à l'intervention, le Protecteur du citoyen a effectué une visite dans la Résidence les 28 février et 1er mars 2017. Cette visite n'a pas été annoncée afin de préserver l'authenticité des constats effectués. Les commentaires et les observations des personnes ont été recueillis.

La direction de l'établissement de la rue Brooks dit avoir pris acte du rapport qu'elle trouve très accablant. «Nous nous améliorons constamment et nous allons encore faire plus pour nous améliorer», lance Brigitte Bilodeau, propriétaire de la résidence, lorsque jointe par La Tribune.

«Nous sommes suivis par la Curatelle (publique) et personne ne trouve rien, mais quand le Protecteur du citoyen passe, il trouve tout ça.»

Pour les cas de punaises de lit, Mme Bilodeau fait remarquer que le phénomène existe dans d'autres résidences pour personnes âgées. Son entreprise fait affaire avec une firme spécialisée en extermination. Les interventions sont périodiques, assure-t-elle.

«Nous acceptons des fois que la personne amène ses meubles de son ancien appartement, déclare-t-elle. Dorénavant, c'est terminé.»

«Le CIUSSS nous suit. Je me fie à ces gens-là pour l'évaluation de la formation du personnel.»

La résidence Brooks héberge 45 personnes et emploie 18 travailleurs.

Jointe pour obtenir ses réactions, Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, soutient qu'on encadrera encore davantage l'équipe de la résidence. «Nous étions au courant des lacunes avant la sortie de ce rapport du Protecteur du citoyen. Nous avions fait une visite des lieux récemment, dit-elle. Nous avions pris connaissance d'une certaine détérioration de la situation. »

«Nous avons le pouvoir de fermer l'établissement, mais ce n'est pas notre approche pour le moment. Notre priorité est la sécurité et la qualité des services offerts aux usagers. Nous avons mis de l'avant un plan d'action pour changer la situation.»

Mme Émond précise qu'une autre visite est prévue en septembre et qu'on pourra alors évaluer la situation et les mesures à prendre dans ce dossier.