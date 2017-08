Diane Délisle s'en prend à Pierre Tardif

Le matin même, dans La Tribune, Pierre Tardif dénonçait « l'affront fait aux artistes et comédiens de l'Estrie », qui n'ont pas été suffisamment sollicités selon lui dans la réalisation des animations visant à donner vie aux murales sherbrookoises.

« On a des artistes professionnels et talentueux ici qui se démènent pour faire rayonner leur création au Québec et à l'international, mais on ne pense pas à eux pour ce projet local... qu'est Muralis. Lâchez-moi la ''nécessaire liberté de création, l'exigence de ressemblance (au théâtre le maquillage ça existe)'' et pensez à faire davantage de place à nos artistes locaux dans vos futurs projets.

« J'ai peut-être manqué le bateau cette fois-ci, mais soyez tous assurés que je me ferai plus vigilant pour les présentations de futurs projets de Destination Sherbrooke... », assurait-il.

Diane Délisle n'a pas mâché ses mots pour adresser des reproches à son collègue. « Quelle ne fut pas ma surprise de lire dans La Tribune un texte signé du président du comité de la culture qui se portait soudainement à la défense des artistes et artisans de chez nous alors que pendant quatre ans vous vous êtes vertement opposé au projet le plus mobilisateur qu'on avait en culture à Sherbrooke. Le centre diffusion que nous avons porté à bout de bras pendant dix ans et auquel vous vous êtes opposé. Mieux vaut tard que jamais. Une vocation tardive, M. Tardif, c'est mieux que pas de vocation. »

Pierre Tardif lui a répondu. « En quatre ans, j'ai fait mon possible. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai été contre un projet et j'en suis fier. J'ai fait sauver presque trois millions à la Ville de Sherbrooke. Nous avions un projet dans lequel nous devions mettre 4 M$ pour le centre de diffusion. Après avoir travaillé plus fort, nous avons trouvé d'autre argent et la Ville ne mettra que 800 000 $. Je suis bien fier de ça. Je pense être bien apprécié pour le travail que j'ai fait dans la culture. Il n'y a pas que le théâtre dans la culture à Sherbrooke. »

Les économies évoquées par M. Tardif font référence à une subvention de 2,7 M$ de Patrimoine Canada. En contrepartie, la Ville s'est engagée à financer le fonctionnement de la salle à raison de 140 000 $ par année.