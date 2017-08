Des distinctions au Cégep

Celle-ci remet chaque année, lors de la rentrée, un prix Coup de coeur à une personne de la communauté collégiale qui contribue de manière particulière aux actions de l'organisme.

M. Fernet a été membre du conseil d'administration de la Fondation de 2009 à 2016 en plus d'avoir assumé les fonctions de directeur de l'organisme de 2011 à 2013.

Son expertise, ses connaissances variées, ses idées novatrices et sa capacité d'analyse ont également contribué à orienter et à alimenter les réflexions concernant l'offre d'activités de la Fondation.

M. Fernet s'implique aussi bénévolement dans plusieurs activités de la Fondation, et fait d'ailleurs toujours partie du comité organisateur de l'activité Automn'Art.

Par ailleurs, l'établissement collégial a attribué le prix « Activité remarquable 2017 » au projet du Stage au Vietnam, porté notamment par les enseignantes en sciences humaines Luc Rousseau, Valérie Dubé, André Mercier, Lucas Deschênes, Marc-Antoine Turcotte et Mathieu Poulin-Lamarre.

Fondé par l'enseignant Luc Rousseau, le stage au Vietnam a vu le jour grâce à la collaboration de partenaires vietnamiens d'envergure, dont l'Université de Hanoï, le Musée d'ethnographie du Vietnam et le Village de l'amitié de Van Canh. Au cours des huit dernières années, le stage a permis à plus de 200 étudiants et étudiantes de séjourner au Vietnam et d'être jumelés avec des étudiants du département français de l'Université de Hanoï.

Sur place, les étudiants et les étudiantes ont la chance d'avoir le Vietnam comme terrain d'études pour y réaliser divers projets scolaires, humanitaires et interculturels.