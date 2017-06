Mathieu Grégoire s'est éteint après son long combat contre le cancer

« Ce matin, Mateo a commencé son dernier grand voyage. Repose en paix. Sa force extraordinaire, son positivisme et surtout son sourire resteront à jamais dans nos coeurs. Bon voyage! », ont écrit des membres de sa famille sur la page Facebook du jeune homme Fight with Mathieu.

Le jeune père de famille de 29 ans avait fait parler de lui en mars puisqu'il avait lancé une campagne de sociofinancement. Il souhaitait se rendre aux États-Unis pour recevoir un traitement expérimental, le CAR T-cell, dont le taux de rémission est de 90 pour cent pour la leucémie lymphoblastique aiguë réfractaire dont il souffrait.

Pour recevoir ce traitement, il fallait non seulement amasser l'argent, mais également réussir à atteindre une rémission afin d'avoir la force physique de recevoir le traitement. C'est dans ce but que le Thetfordois avait reçu une greffe de cellules souches à la fin mai. Il avait eu la chance de trouver un donneur compatible dans la banque internationale de donneurs.

La préparation à la greffe - il fallait mettre son système immunitaire à plat pour éviter le rejet - et les séquelles de la greffe avaient été difficiles. Il ne pouvait plus manger ni boire et il souffrait beaucoup.

Atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë réfractaire, Mathieu Grégoire n'avait jamais perdu espoir de vaincre la maladie même si tout semblait jouer contre lui.