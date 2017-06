Les deux familles ont pu réintégrer leur domicile

(SHERBROOKE) Les deux familles évacuées en raison de la présence de monoxyde de carbone dans leur résidence, dans le secteur des rues Thibault et Dunant, ont pu réintégrer leur domicile. L'entrepreneur effectuant des travaux au coin de ces deux rues a respecté toutes les exigences de la Ville et a pu reprendre ses activités mercredi.

«Ce matin, nous avons procédé à la réintégration. Nous avons fait une remise de propriété. Nous avions deux maisons touchées par les évacuations. Nous avons fait beaucoup de tests pour nous assurer qu'il n'y avait pas de migration de gaz vers les autres résidences entourant les travaux de dynamitage. Il n'y avait aucune trace dans les tests que nous avons faits. Ce matin, avant de réintégrer, nous avons pris des mesures et malgré les tests de dynamitage que nous avions faits, il n'y avait pas de migration des gaz », rapporte Stéphane Simoneau, directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke et coordonnateur des mesures d'urgence.

« Les mesures que nous avons exigées ne sont pas étrangères à ça. Un des principaux problèmes était probablement qu'il y avait trop de matériel sur le site. Ça enlève beaucoup de tension sur le terrain, ce qui permet au gaz de s'évacuer dans l'air ambiant », ajoute-t-il.

La Ville avait effectivement imposé à l'entrepreneur de retirer l'équivalent de 100 camions de roc du site avant de reprendre les travaux. Des tranchées devaient être creusées et des détecteurs de monoxyde de carbone devaient être installés sur chacun des étages de toutes les maisons se trouvant dans un périmètre de 100 mètres.

« Toutes les conditions que l'entrepreneur avait à respecter sont respectées. Les travaux ont repris. Il n'y a plus de supervision de nos services. Si nous recevons des appels pour la détection de monoxyde, nous nous rendrons sur les lieux. Normalement, la procédure exige qu'on place un détecteur de monoxyde par maison dans le périmètre de 100 mètres. Maintenant nous en avons un par étage, ce qui est pour nous très sécuritaire. Nous avons fait une campagne de sensibilisation. Les gens savent qu'ils doivent nous appeler dès qu'ils ont un indice de santé ou une alarme sonore du système de détection. »

Les problèmes de santé provoqués par le monoxyde de carbone peuvent se décliner en maux de tête, en étourdissements ou en vomissements. Il peut aussi s'agir de fatigue excessive. « Ce sont les symptômes que nous devons surveiller, surtout en bas âge. Les enfants sont plus sensibles. Si ça se produit, on ne prend pas de chance, on appelle le 911 et on sort du bâtiment », précise Dany Robitaille, chef de la division de la gestion des risques et coordonnateur adjoint des mesures d'urgence.

Les risques de présence de monoxyde de carbone sont présents tant qu'il y a du dynamitage.

Rappelons qu'une station-service est en construction au coin des rues Dunant et Thibault.