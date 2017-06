Un administrateur de la SSJB appuie la démarche de Boucher

«Je me réjouis de la sortie publique de ces gens qui manifestent leur désaccord quant aux décisions prises par la SSJB. On lance un appel aux dirigeants d'entendre la raison et le gros bons sens en acceptant les membres et cette possibilité de renouveler en profondeur un organisme qui en a bien besoin», a déclaré M. Boucher en qualifiant ces appuis de «développement majeur» dans le dossier.

Membre de la SSJB depuis six ans et administrateur élu depuis un an et un mois, Christian Clavet a voulu s'afficher après que ses efforts à l'interne pour faire reconnaître les nouveaux membres soient demeurés vains, dit-il.

«Je viens signifier ma dissidence à la décision du conseil d'administration de rejeter ces 505 membres déposés par Étienne-Alexis Boucher, qui auraient donné un influx, presque une nouvelle vie à la Société Saint-Jean-Baptiste. J'invite les membres du conseil d'administration à réviser leur position», a-t-il ajouté.

L'administrateur était présent lorsque le conseil d'administration a débattu du dossier deux jours avant l'assemblée générale annuelle du 30 avril où un trentaine d'aspirants membres se sont fait refuser l'entrée.

Le 12 juin, il s'est adressé par lettre à la présidente Micheline Dupuis pour demander, sans succès jusqu'à maintenant, la tenue d'une assemblée extraordinaire pour reconsidérer le dossier. «Il faut collaborer à cette nouvelle ouverture qui est amorcée pour faire en sorte que cette institution en perdition va perdurer, va rayonner et va s'émancier dans la région de l'Estrie», défend-t-il.

Vu de l'intérieur, M. Clavet considère que les activités de la SSJB sont devenues trop rares et trop protocolaires, un peu figées même. En six ans, il dit s'être présenté régulièrement aux assemblées générales avec des suggestions pour dynamiser l'organisme et recruter des membres, «chaque fois ç'a été rejeté du revers de la main».

Le bénévole a incidemment dû se présenter à quatre reprises avant d'être élu administrateur.

Il déplore également que l'organisme «gouverne à vue de nez, sans égard aux règles», entre autres le simple envoi statutaire de convocation à l'assemblée générale annuelle.

«Maintenant on est rendu à engager des avocats pour empêcher l'admission de nouveaux membres. C'est un non-sens!»

Denis Marchand, un membre de la SSJB de Richmond, une des 13 sections de la SSJB diocésaine, a questionné pour sa part la vitalité de l'organisme sherbrookois par rapport aux autres régions de la province.

«Richmond est située à 40 kilomètres de Sherbrooke et à 40 kilomètres de Drummondville. À Drummondville, il y a 25 000 membres et dans toute la MRC il va y avoir des activités le 24 juin et tout l'été. À Sherbrooke? Très peu. Pourquoi? Comment Drummondville peut être en continuelle campagne de recrutement avec 25 000 membres alors qu'ici on refuse 500 nouveaux membres? Est-ce que désormais en plus de ma contribution financière de 5$, je devrai fournir un échantillon d'ADN?»

Étienne-Alexis Boucher dit avoir «débusqué» une trentaine de membres de la SSJB du diocèse de Sherbrooke au cours des derniers jours et tous lui ont offert leur appui, assure-t-il, même s'ils ne pouvaient être présents au point de presse.