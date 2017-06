L'école Pie-X-de l'Assomption aura un nouveau gymnase

Agrandir

L'école primaire Pie-X-de l'Assomption aura enfin un vrai gymnase, grâce à une aide financière de plus de 2 M $. Sur la photo, on aperçoit Gilles Normand, président de la CSRS, Geneviève Crête, directrice de l'école Pie-X de l'Assomption, et Guy Hardy, député de Saint-François. On les voit en compagnie d'Elisia Desranleau, Arnaud Delisle et Élodie Péloquin, lors de l'annonce officielle mercredi.

Spectre Média, Jessica Garneau