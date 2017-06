Un indépendant affrontera Diane Délisle

« Ça fait huit ans que j'ai en tête de faire de la politique municipale, mais ma fille était trop jeune et je voulais lui consacrer toute mon attention. J'aurai bientôt 50 ans et j'ai des choses à réaliser. La politique m'a toujours intéressé. J'ai un désir de redonner un conseil municipal indépendant et démocratique aux citoyens. Des gens m'ont approché pour me demander de me lancer », indique M. Tremblay.

Pierre Tremblay habite l'arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville depuis 13 ans et dit avoir oeuvré dans le domaine de la vente et des médias pendant 25 ans. Il s'est aussi impliqué dans le hockey mineur.

« Je suis passionné des gens. Quand je travaillais dans le domaine de la vente, j'ai toujours été centré sur mes clients. C'est ce qu'il y avait de plus important. »

Le candidat indépendant rapporte que les citoyens de Deauville ont besoin de faire entendre leur voix plus fortement au conseil. Il ne s'agit toutefois pas d'un blâme pour son adversaire Diane Délisle. « Je n'ai aucunement l'intention de la critiquer. Se présenter en politique est quelque chose de noble. »

Pierre Tremblay mentionne avoir déjà quelques idées qui pourraient profiter à ses électeurs. « Ma priorité pour la période estivale est de rencontrer les citoyens. Avec le nouveau découpage du district, les réalités sont très variées selon les secteurs. Il y a une partie rurale, une partie riveraine, une partie plus dense à Rock Forest. Je dois aller dans ces différents milieux pour écouter les gens avant de proposer quelque chose. Je tenais à ce que ma candidature soit officielle avant d'entamer cette démarche avec eux. J'insiste sur le fait que les réalités sont différentes selon les secteurs et qu'il ne faut pas en privilégier un plutôt que l'autre. »

M. Tremblay compte sur le soutien de Pascale Doré comme directrice de campagne. Mme Doré avait été défaite par Diane Délisle aux élections de 2013.