Soixante personnes réunies pour discuter de plusieurs projets écologiques

L'initiative Sherbrooke en Transition est née l'an dernier après la projection du film Demain du réalisateur Cyril Dion à la Maison du cinéma. Plusieurs centaines de personnes avaient alors discuté des initiatives possibles à Sherbrooke.

« On veut impliquer à nouveau les 250 personnes qui étaient présentes l'an dernier, explique Christelle Lefèvre, membre du comité initiateur de Sherbrooke en Transition. Parmi ces gens-là, plusieurs ont déjà des projets en place. »

La communication, un enjeu important à Sherbrooke, a été l'un des points abordés durant la soirée.

« Un des points faibles des initiatives écologiques de la région, c'est que les gens ne communiquent pas assez entre eux. »

« On veut que les gens se parlent, on veut savoir qui fait quoi, conclut-elle. La population ne sera jamais au courant si nous-même on ne sait pas ce qui se fait comme projet. Lorsque j'ai développé les Incroyables comestibles à Saint-Élie, je n'avais aucune idée qu'il y en avait déjà à Sherbrooke. On veut que les gens se parlent plus. »