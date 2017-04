L'Envol fera vivre « les années folles »

« Dès leur arrivée, les invités seront plongés dans l'ambiance festive des années follesavec un décor des années 1920 et la musique d'ambiance du Montreal Jazz Band, qui assurera également la musique de danse à la fin du souper », mentionne Marie Bécotte, directrice générale de La Maison Aube-Lumière.

« Il est recommandé de porter des vêtements ou des accessoires rappelant les années folles pour s'assurer que les voyageurs temporels se rendent bien à la bonne époque... ».

La soirée se déroulera le 20 avril, au Centre de foires de Sherbrooke, sous la présidence d'honneur du maire Bernard Sévigny,

Années 1920

À l'image des festins des années 1920, le repas gastronomique six services, concocté par le chef Jean-Patrice Fournier du Poivron Rouge, saura surprendre et satisfaire les papilles les plus difficiles et combler les appétits des plus grands gourmands, assurent les organisateurs de cette soirée annuelle.

« Aucune prohibition à prévoir toutefois, puisque le souper sera accompagné d'une sélection de vins soigneusement effectuée, afin d'amplifier le plaisir gustatif », souligne-t-on dans un communiqué de presse.

Encan silencieux

« L'effervescence du commerce sera également au rendez-vous avec plus de 60 articles très variés à l'encan silencieux. Une belle façon de profiter d'aubaines incroyables, tout en contribuant à une bonne cause. »

Depuis son ouverture en 1997, La Maison Aube-Lumière a accueilli gratuitement tout près de 3000 personnes atteintes de cancer en fin de vie et les a accompagnées, ainsi que leurs proches, lors de cette ultime étape. Pour réaliser sa mission, La Maison doit recueillir annuellement un million $ dans la communauté. La soirée l'Envol est l'une des multiples façons qu'elle utilise pour boucler son budget.

Billets

Le prix du billet est de 175 $ (avec un reçu d'impôt de 125 $). Le prix comprend l'animation, l'apéro, le souper gastronomique six services, le vin et le digestif. On peut réserver en ligne ( aubelumiere.com/envol ) ou par téléphone au 819 821-3120, poste 206.