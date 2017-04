L'Opération Enfant Soleil verse 672 000 $

Dans le cadre d'une tournée provinciale, les porte-parole de l'Opération Alain Dumas et Josée Lavigueur étaient à Sherbrooke mardi matin pour faire le don.

À ce jour, un montant de 10 507 181 $ a été attribué dans la région de l'Estrie par l'organisation.

De plus, la Maison des Familles FamillAction a reçu un montant forfaitaire de 7789 $ du Fonds Marie-Soleil Tougas d'Opération Enfant Soleil. Pour sa part, le CPE L'enfant Do a reçu un montant de 7409 $ du Fonds Josée Lavigueur d'Opération Enfant Soleil.

Un «Enfant Soleil»

On a aussi présenté le petit William Bernard, un «Enfant Soleil» de l'Estrie. Âgé de six ans, William est atteint du syndrome de Barth, une maladie génétique grave qui le rend plus fragile. Il souffre d'une cardiomyopathie, d'un retard de croissance, d'une scoliose et de faiblesse du système immunitaire, entrainant de nombreuses infections, de l'épilepsie, de l'hypoglycémie et de l'apnée du sommeil.

Malgré les nombreux traitements et hospitalisations, William garde le moral et veut encourager les enfants malades à ne pas abandonner, à espérer, à guérir et à réaliser leurs rêves, souligne-t-on.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 4 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d'ExpoCité à Québec.