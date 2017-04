La Ville entreprend son «grand ménage du printemps»

Plusieurs moyens de communication seront utilisés pour bien informer les citoyens de l'état des travaux en cours. Pour faciliter le déroulement de cette opération annuelle, la collaboration des Sherbrookois est nécessaire. On demande d'éviter de stationner en bordure des rues lors du nettoyage, de mettre les bacs roulants à la rue le matin même de la collecte et les ranger dès leur retour à la maison.

En râtelant les terrains, on doit laisser la poussière et la petite pierre en bordure de rue avant le passage des balais mécaniques sans créer d'amoncellement. On doit déposer les feuilles et les branches dans leur bac brun, ajoute-t-on dans un communiqué de presse.

Cette année, le nettoyage des rues commencera au centre-ville et se poursuivra respectivement dans les arrondissements du Mont-Bellevue, de Lennoxville, de Fleurimont, de Brompton, de Jacques-Cartier et de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville.

La durée du grand nettoyage est estimée approximativement à six semaines. On peut suivre l'avancement du grand nettoyage en consultant la nouvelle carte interactive à l'adresse sherbrooke.ca/grandnettoyage .

Encore cette année, les citoyens seront avertis par téléphone. Un message téléphonique automatisé leur sera transmis au moins 24 heures avant le passage des balais mécaniques dans leur secteur.

Le parc Jacques-Cartier fermé

De plus, plusieurs sentiers multifonctionnels seront fermés dans le secteur du lac des Nations, mercredi, afin de permettre un grand nettoyage du printemps. Le parc Jacques-Cartier sera complètement fermé aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons.

Pour des questions de sécurité, l'accès sera également interdit dans toute la promenade du Lac-des-Nations ainsi que dans les sentiers multifonctionnels qui relient le parc Jacques-Cartier au parc Lucien-Blanchard et au parc des Quatre-Pins. Les usagers devront faire un détour par les rues avoisinantes, annonce la Ville de Sherbrooke.