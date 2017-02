La Résidence Bellevue contrainte de fermer ses portes

Les Résidences Bellevue avaient perdu leur certification du ministère de la Santé et des Services sociaux à la fin 2012, tout comme Le Saint-François sur le boulevard Saint-François et la Résidence Cathédrale sur la rue Marquette, qui, elles, ont fermé leurs portes peu après. Quelques mois plus tard, le tribunal administratif du Québec avait suspendu la décision de la défunte Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie.

«Pour ravoir notre certification pour quatre ans, il a fallu installer des gicleurs dans le bâtiment, ajouter des murs et des portes coupe-feu et changer complètement le système d'alarme. Ça nous a coûté 300 000$. Ç'a créé une dette supplémentaire pour l'entreprise», soutient le propriétaire Réjean Therrien.

De nombreux locataires s'étaient hâtés de quitter leur logis lorsque l'entreprise avait été menacée de perdre sa certification en 2012, si bien que lorsque le dossier a été réglé quelques mois plus tard, de nombreuses chambres étaient vides à la résidence. «Il nous a fallu rebâtir notre clientèle. Ç'a été long. Encore aujourd'hui, il y a 10 chambres vacantes. C'est un manque à gagner de 10 000$ par mois», ajoute-t-il.

En plus, avec les nouvelles normes imposées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, des ajustements ont dû être apportés aux équipes de travail. «On doit garder plus de personnel, notamment la nuit. Notre masse salariale est devenue très lourde à supporter: elle prend 57% de nos revenus. Ça en laisse très peu pour le reste, les taxes, le bâtiment, la dette, etc.», ajoute M. Therrien.

Deux jours après l'annonce aux résidents, plus de la moitié d'entre eux ont été relocalisés.