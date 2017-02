Météo : la CSRS en état de veille

La CSRS a annoncé sur sa page Facebook que ses écoles et ses centres sont en «mode veille».

Une chute de 10 à 15 centimètres de neige est prévue au cours des 24 prochaines heures, selon Météomédia.

Une alerte de pluie verglaçante qui devrait tomber en soirée est également émise pour la région.

«La zone de pluie verglaçante commencera à affecter les régions près de la frontière Ontario-Québec en soirée alors qu'elle atteindra le centre du Québec mercredi matin», peut-on lire sur le site spécialisé.

Une décision sera prise au plus tard à 6h30 mercredi matin pour annoncer, ou non, la suspension des cours et du transport scolaire.