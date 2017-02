La glissade du Carnaval fera place à une tyrolienne

La glissade sur tube instaurée en 2012 fera place à une descente en tyrolienne géante qui enjambera la rivière Magog sur une distance de 75 à 90 mètres (250 à 300 pieds) entre la place des Moulins et la place Nikitotek.

« Ça va être un beau défi et ça devrait être très, très, très impressionnant. On va être sur une plateforme située à la base une trentaine de pieds au-dessus de la rivière et à partir de là on va monter au moins 25 pieds dans les airs, et de nuit, donc ça va donner de bonnes sensations aux jeunes et au plus vieux aussi sûrement », souligne le propriétaire de l'entreprise Chamox, Jean-Philippe Gouin,

L'activité aura également lieu pendant la tenue du Village nocturne, au centre-ville de Sherbrooke, le samedi 25 février à compter de 17 h

« C'est sûr que ce n'est pas de gaieté de coeur qu'on tourne la page sur une activité qui a été phare pendant quelques années, mais en même temps il y avait certaines insatisfactions. Lorsqu'il fait un peu plus chaud pendant la soirée, les gens sont mieux, sauf que la neige ne glisse pas. D'avoir autant de gens devant quelque chose de grandiose, mais qui ne livre pas nécessairement la marchandise, on voulait plancher sur une activité qui, beau temps, mauvais temps, serait intéressante », a quant à elle souligné la coordonnatrice du Carnaval, Claudine Roussel.

La tour permettra également de faire des descentes en rappel, ce qui fera d'une pierre deux coups et diminuera les files d'attente, ajoute M. Gouin. Les deux activités seront accessibles à compter de l'âge de 6 ans. Le 51e Carnaval de Sherbrooke se tiendra les 25 et 26 février en quatre endroits, soit au parc Jacques-Cartier, au centre-ville de Sherbrooke, au marché de la Gare ainsi qu'au Mont-Bellevue.

Plusieurs nouveautés

Ceux qui s'ennuieront de la glissade sur tube pourront cependant aller festoyer au Mont-Bellevue, qui s'ajoute aux sites de festivités en 2017. Du patinage libre y sera également proposé.

Le parc Jacques-Cartier sera quant à lui le théâtre de plusieurs nouveautés. Des démonstrations d'oiseaux de proie de Faucon-Éduc auront notamment lieu le 25 février. Le lendemain, les gens sont invités à participer au Carnaval de Rio et à s'initier à l'équilibre sur sangle (slackline). De nombreux spectacles de musique, de cirque et autres animeront les deux journées sur les différents sites du Carnaval.

« Il va y en avoir pour tous les goûts, c'est ça l'idée, mentionne la présidente du Carnaval, Sylvie L. Bergeron. On a beaucoup de nouveautés; il y a du Zumba, de la musique, des concours, des jeux. On veut se renouveler pour en offrir à la famille, aux parents, aux enfants et au grand public. C'est vrai au parc et c'est vrai au centre-ville. »

L'accès aux sites est gratuit pour tous. Pour participer aux activités, des billets pour quatre personnes sont vendus au coût de 36 $ (40 $ au prix rég.) en prévente tandis qu'il en coûte 10 $ (15 $ rég.) pour une personne seule. Des bénévoles sont aussi toujours recherchés. Pour retrouver la programmation complète, vous pouvez consulter le www.carnavaldesherbrooke.com.