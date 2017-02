Un pas de plus vers un premier centre-ville écoresponsable au Québec

Le pacte anti gaspillage Free Go, dévoilé en point de presse jeudi, s'inscrit dans la continuité du projet pilote démarré à l'été 2016, le frigo libre-service Free Go qui a été un franc succès populaire.

Profitant de cette mobilisation en action, la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Sherbrooke et les écopartenaires visent à réduire les sources de gaspillage alimentaire.

« La CDEC joue ici pleinement son rôle de catalyseur et connecteur d'acteurs, d'idées et de valeurs, d'incubateur de projets communs et d'innovations sociales », précisait la directrice de la CDEC, Karole Forand.

« L'histoire du pacte anti-gaspillage, c'est cette histoire de réseau de solidarité où les ressources en surplus des uns sont réparties à ceux qui en manquent », ajoutait l'instigatrice du projet, Sondès Allal.

Quatre mois après le lancement du pacte anti gaspillage, 52 écopartenaires se sont engagés à contrer activement le gaspillage alimentaire en déposant tous leurs surplus et invendus, dans le frigo Free Go, désormais hébergé et géré par l'Armée du Salut.